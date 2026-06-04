Percy Marín rompe su silencio político: califica de "obsoleto" el fuero parlamentario y lanza duras críticas a los ministros de Corte

Luego de meses alejado de la primera línea política y tras su mediática separación de la senadora Camila Flores, el exconsejero regional de Valparaíso, Percy Marín Vera, reapareció públicamente en una extensa conversación en el podcast «Dúo Dinámico», conducido por los también excores Marcos Tricallotis e Iván Soto, donde abordó materias relacionadas con el funcionamiento de la justicia, el rol del Congreso y las reformas institucionales que, a su juicio, requiere el país.

En ese contexto, el militante de Renovación Nacional sostuvo que "hay aquí reformas importantes que hay que hacer, sobre todo en materia de tribunales de justicia", agregando que "a mí me gustaba mucho la propuesta de Johannes Kaiser porque aquí la gran reforma que hay que hacer es a los tribunales de justicia".

Asimismo, cuestionó el actual sistema de designación de magistrados al señalar que "¿quién nombra a los jueces? El Senado. Está metido el poder político y aquí debiera haber un nombramiento distinto de los jueces". Así, explicó que "lo conversaba con un gran abogado, mi amigo Palamara, y coincidíamos en un tema: yo creo que la figura del fuero parlamentario está absolutamente obsoleta".

Respecto a esta herramienta jurídica, el exrepresentante de la provincia de Marga Marga en el Core indicó que "el fuero parlamentario se crea para defender al ciudadano común y corriente, que cuando sea investigado, sea un juez de mayor rango el que lo investigue, para que le dé mayores certezas y seguridad a la ciudadanía". No obstante, subrayó que "en la práctica esta herramienta se ocupa para venganza política".

Como ejemplo, recordó el caso de la doctora Cordero, de quien dijo que "la tuvieron fuera del Congreso solamente por dar una opinión clínica –ella es médico– respecto de la senadora Campillai (...) la tuvieron desaforada durante varios meses".

También cuestionó los efectos que, según su visión, genera la figura del desafuero en determinadas investigaciones, señalando que "cuando no se logra el desafuero de una persona que sí tenía antecedentes que vulnera incluso lo que es lo básico en términos de la naturaleza de las personas, que son evidentes y cuestiones que son claras", muchas veces "esas causas quedan absolutamente impunes por ausencia del desafuero".

Consultado por algunas conductas reñidas por la ley que cometen algunos parlamentarios, Percy Marín manifestó que "esos problemas se arrastran de hace mucho tiempo y donde han habido condenas, pero también ha habido impunidad", agregando que "muchas veces se ha debido a un cierto tipo de cuoteo".

Por ello, afirmó que "quienes tienen que intervenir son los tribunales de justicia y el Ministerio Público", añadiendo que "hay que darles las herramientas para que puedan hacerlo". De esta manera, el exesposo de Camila Flores recalcó que "el fuero parlamentario es una especie de privilegio inaceptable en estos tiempos".

Marín también dirigió sus cuestionamientos al Poder Judicial y al mecanismo mediante el cual se designan sus integrantes. Sobre este punto, manifestó que "también está el tema del nombramiento de los jueces" y recordó que "cuando se discutió la rebaja de los sueldos de las altas autoridades de la República, ¿sabes cuál fue el único poder del Estado al cual no se le rebajó el sueldo? El Poder Judicial".

Acto seguido, aseguró que esto se debe a que "andaban ministros haciendo lobby en el Congreso". Yse preguntó: "¿Cómo te explicas que el único poder del Estado al que no se le rebajaron los ingresos, sus sueldos, fue el Poder Judicial?". Así, afirmó que "en la práctica, uno podría pensar que cada ministro de Corte le debe un favor a más de algún parlamentario" y concluyó que "esas cosas son inaceptables en estos tiempos".

Las declaraciones de Percy Marín marcan una de sus intervenciones públicas más extensas desde que su bullada separación de la senadora Camila Flores, a quien incluso llevó a la justicia. En lo político, sus críticas apuntan directamente al fuero parlamentario, al mecanismo de nombramiento de jueces y a lo que considera una excesiva influencia de la política en instituciones que, a su juicio, deberían actuar con plena independencia.

PURANOTICIA