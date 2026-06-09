Percy Marín niega responsabilidad en difusión de imágenes íntimas de Camila Flores y asegura que rechaza "profunda y francamente lo ocurrido"

Percy Marín rompió el silencio en medio de la polémica que mantiene con su exesposa, Camila Flores, tras la filtración de imágenes íntimas de la senadora.

Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía, realizaron una diligencia de entrada y registro en el domicilio del exconsejero regional de Valparaíso, en el marco de una investigación por el presunto delito de fraude informático.

El exesposo de la parlamentaria de RN hizo entrega de sus dispositivos electrónicos para ser revisados por los funcionarios de la PDI.

Y durante el análisis de dichos equipos, los detectives habrían encontrado evidencia vinculada a las imágenes íntimas de la senadora Flores, las cuales fueron difundidas este lunes 8 de junio, generando una fuerte controversia política y, sobre todo, personal.

Tras la publicación de fotografías íntimas de la senadora con su nueva pareja, la legisladora indicó a través de un video que "es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro".

Añadió que "una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera", agregando que Percy Marín "no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie".

Y este martes, el exconsejero regional de Valparaíso, a través de un extenso video, aseguró que durante meses optó por mantenerse al margen de la exposición pública.

“Durante meses opté por guardar silencio. Guardé silencio cuando fui expulsado de mi hogar. Guardé silencio cuando perdí de un día para otro el cuidado personal de mi hija y no pude verla por meses”, afirmó.

El exesposo de la legisladora también abordó las acusaciones de violencia intrafamiliar realizadas en su contra, asegurando que "esa denuncia hoy se encuentra concluida en el Poder Judicial sin que exista condena alguna en mi contra”.

La exautoridad explicó que decidió hablar públicamente luego de que se le atribuyera responsabilidad en la filtración de los registros íntimos de la senadora.

“No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas”, declaró.

Agregó que “rechazo profunda y categóricamente lo ocurrido” y manifestó su preocupación por cualquier vulneración a la privacidad de las personas.

Sin embargo, Marín admitió que “existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija".

Explicó que "estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”.

En el registro, dio a conocer que “mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida. Terminó a raíz de hechos que implicaron una grave vulneración de la confianza y del deber de fidelidad”.

Indicó que dichos antecedentes forman parte de una demanda de divorcio culposo que presentó con reserva judicial.

Además, acusó que “el tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso (sic)”.

También rechazó la versión de que sus acciones estén motivadas por despecho. “Es particularmente injusto que hoy se intente instalar la idea de que todo lo ocurrido tendría su origen en el despecho o en mi supuesta incapacidad de aceptar el término de una relación. Esta afirmación es falsa”, aseguró.

“Me resulta especialmente doloroso que cada vez que surge una investigación que afecta a mi excónyuge se recurra nuevamente a mi nombre como una forma de desviar la atención o construir una explicación conveniente para sus intereses”, complementó.

Por último, manifestó que dejará el caso en manos de sus abogados y de las instituciones encargadas de investigar los hechos. “Esta será mi primera y última declaración pública sobre esta situación. Concentraré mis esfuerzos en recuperar mi tranquilidad, cuidar mi salud mental y preocuparme del bienestar de mi hija”.

PURANOTICIA