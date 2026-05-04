Peligroso resalto en vereda de Reñaca provoca grave accidente de ciclista: Concejala de Viña del Mar acusa retiro de señaléticas

Un grave accidente ocurrido la noche del domingo en el sector de Gastón Hamel, en Reñaca, ha puesto nuevamente en el centro del debate el estado de las veredas en Viña del Mar. Un ciclista que circulaba por el lugar resultó con lesiones de consideración tras impactar con un resalto de gran tamaño en la acera, en un sector descrito como una bajada pronunciada y de escasa visibilidad.

De acuerdo con testigos del hecho, la caída fue violenta y dejó rastros de sangre en la vía pública, indicando que el afectado habría perdido gran parte de su dentadura debido al golpe. Importante es recalcar que a pesar del estado de la vereda, ésta es para el tránsito peatonal, no para la circulación de bicicletas.

La concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, reconoció en Puranoticia Matinal que el Municipio tenía conocimiento previo de este desperfecto. Según la autoridad, aunque se han solicitado señaléticas en el pasado, estas suelen ser retiradas por personas que frecuentan un mirador cercano.

"Yo particularmente transito a veces por ahí y sí sabía de ese resalto, lo habíamos informado, así como muchos otros (...) vamos a ponernos ahí a fiscalizar inmediatamente y pedirle a los servicios que hagan una mantención inmediata para que no vuelva a ocurrir esto", afirmó la concejala Díaz.

Pese a que la vereda es responsabilidad 100% municipal, vecinos aseguran que el problema no es nuevo. Un transeúnte que se encontraba este lunes en el lugar señaló que el resalto ha estado presente por un tiempo prolongado:

"Es cierto que este bulto ha estado aquí un año o dos años. La verdad es que es bastante peligroso para los ciclistas", comentó el vecino.

POSIBLE AYUDA ECONÓMICA

Ante la gravedad de las lesiones, la concejala Díaz explicó que el Municipio suele hacerse cargo de los gastos médicos en casos donde la responsabilidad recae en el mal estado de la vía pública.

"Generalmente las personas que tienen accidentes en la vía pública llegan a un acuerdo (...) y el consejo generalmente siempre aprueba estos tipos de accidentes porque finalmente son la salud de las personas", explicó Díaz, quien además instó a los afectados a acercarse a la dirección de asesoría jurídica.

Por el momento, equipos municipales se encuentran intentando contactar al ciclista afectado para evaluar su estado de salud, mientras se espera la instalación de medidas de seguridad provisorias durante la jornada para evitar nuevas tragedias.

PURANOTICIA