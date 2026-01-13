Peligroso delincuente intentó vender online cartas robadas avaluadas en $5 millones, pero terminó detenido en Viña del Mar

El trabajo de Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar permitió recuperar cerca de $5 millones en cartas de colección que fueron robadas desde el domicilio de la víctima el año 2024.

Tras hacerle seguimiento, el afectado detectó que sus apreciadas pertenencias estaban siendo ofrecidas en internet para la venta, motivo por el que decidió solicitar apoyo al personal de la policía uniformada para que concretaran la "compra”.

Tras acordar reunirse con el vendedor, el personal de la SIP fiscalizó al hombre que portaba las especies, procediendo a su detención por receptación.

Cabe hacer presente que al aprehendido, un sujeto de 29 años que pasará a audiencia de control de detención, también se le han imputado delitos como homicidio, violación a menor de 14 años y otros hechos asociados a la Ley de Armas.

