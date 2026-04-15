Peligroso delincuente fue detenido cuando intentaba robar especies desde cuartel de Bomberos en La Calera

Durante horas de la noche de este martes, equipos de Seguridad Pública concurrieron hasta la Primera Compañía de Bomberos de La Calera, “Enrique López Maqueira”, ubicada en Alonso Zumaeta N°1250, luego de que se alertara sobre la presencia de un individuo al interior del recinto.

De acuerdo con los antecedentes, el sujeto ingresó al cuartel mientras los voluntarios se encontraban combatiendo un incendio de pastizales en la comuna. En ese contexto, aprovechó la ausencia para servirse comida hasta saciarse, descansar en el lugar y utilizar el computador personal de uno de los bomberos.

La situación fue advertida a tiempo por personal del recinto, quienes lograron retener al individuo y dar aviso a Seguridad Ciudadana. Posteriormente, fue entregado a Carabineros para la adopción del procedimiento correspondiente.

Tras verificar sus antecedentes, personal policial confirmó que el sujeto mantenía una orden vigente por abuso sexual, además de registrar una detención por intento de robo frustrado.

Finalmente, el individuo fue puesto a disposición del tribunal competente durante la jornada de este miércoles, quedando sujeto a las medidas que determine la justicia.

PURANOTICIA