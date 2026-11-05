Peligroso delincuente con tres órdenes de detención vigentes fue capturado tras cometer un robo en Valparaíso

Un hombre de 20 años fue detenido por Carabineros en las inmediaciones de la zona portuaria de Valparaíso, luego de ser acusado de cometer un robo por sorpresa contra una mujer que se disponía a subir a un vehículo de locomoción colectiva.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Servicio Cruceros, dispositivo policial que busca reforzar la vigilancia y seguridad en este punto de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el individuo abordó a la víctima mientras esta subía al transporte público, situación que motivó la intervención de personal de Carabineros. Los funcionarios policiales siguieron al sospechoso y lograron alcanzarlo, pese a la resistencia que opuso durante el procedimiento.

Una vez detenido y verificada su identidad, los uniformados establecieron que mantenía tres órdenes de detención vigentes, todas del Juzgado de Garantía de Viña del Mar: dos por el delito de robo por sorpresa y una por microtráfico de drogas.

Debido a estos antecedentes, el imputado quedó a disposición de la justicia y deberá pasar a control de detención ante el tribunal correspondiente.

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