Peligroso delincuente con cinco causas pendientes logró ser capturado en Valparaíso

Un hombre con cinco causas pendientes finalmente pudo ser detenido por funcionarios de la Tercera Comisaría Norte de Carabineros de Valparaíso.

El individuo se encontraba en calidad de prófugo de la justicia por tres robos en lugar habitado, un robo de bienes nacionales de uso público y un hurto simple.

El subteniente Sebastián Contreras, de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, explicó que "mientras personal de la unidad realizaba un patrullaje preventivo por calle Prieto, procedió a fiscalizar a un individuo quien, al ser consultado por la Central de Comunicaciones, (se verifica que) mantenía cinco órdenes vigentes".

Pese al procedimiento policial, el sujeto intentó darse a la fuga, dándose inicio a una persecución, la cual finalizó en calle Valderrama, donde logró ser detenido.

"El individuo, identificado con las iniciales C.A.C.C., de 36 años, mantiene órdenes vigentes por el delito de robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y hurto simple", precisó el oficial de la policía uniformada.

Cabe hacer presente que el peligroso delincuente porteño será puesto a disposición del Ministerio Público para proceder a su control de formalización este jueves.

PURANOTICIA