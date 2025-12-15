Peligroso delincuente buscado por homicidio fue detenido en Papudo tras amenazar y disparar contra la casa de un hombre

Un peligroso delincuente fue detenido este lunes luego que amenazara de muerte a una persona y disparara en reiteradas ocasiones contra su propiedad en Papudo.

Tras un llamado denunciando los hechos, carabineros del Retén Papudo detuvieron a un sujeto con antecedentes penales en un procedimiento realizado en el sector El Tomé.

La denuncia apuntaba a que había amenazado de muerte a una persona y luego comenzó a disparar contra su propiedad, para luego huir en dirección desconocida.

Durante el operativo se logró recuperar una pistola sin encargo ni inscripción, además de tres cargadores con variada munición que mantenía en su domicilio.

Cabe hacer presente que el detenido, de nacionalidad chilena, mantiene una orden de detención vigente por el delito de homicidio, emanada desde el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que será puesto a disposición de tribunales.

PURANOTICIA