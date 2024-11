Pecchenino cree que el turismo electoral le pasó la cuenta a Poduje en Viña y pone en la mira a Hoffmann: "Ella no es de acá"

Antonella Pecchenino fue una de las grandes sorpresas que dio la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre pasado en Viña del Mar, pues la candidata del Partido Republicano se convirtió en la Concejala electa con la primera mayoría a nivel comunal, superando a figuras que prometían quedarse con ese sitial, como por ejemplo el edil Carlos Williams.

Bajo este contexto, quien será autoridad comunal a partir del 6 de diciembre próximo, repasó con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, lo que fue su campaña, primero como candidata a Alcaldesa; luego, su bajada en favor de Iván Poduje; el posterior camino para competir por el Concejo y; finalmente, su elección.

Con el diario del lunes en la mano, lo primero que advirtió la militante republicana es que "si las cosas no hubieran cambiado, quizás hubiera sido Alcaldesa de Viña". Y es que, vale recordar que faltando tres días para el cierre de inscripción de candidaturas, Pecchenino recibe un llamado de Antonio Barchiesi indicándole que las negociaciones en Santiago hicieron que su candidatura se bajara en favor de Iván Poduje, de Chile Vamos.

"Yo lo pensaba porque era una probabilidad antes del cierre de inscripción, porque había una presión importante para que la derecha no fuera dividida, porque estábamos nosotros y también Iván Poduje, apoyado por Chile Vamos, aunque finalmente él siempre se desmarcó de todos, pero apoyado por Chile Vamos", comentó la flamante Concejala electa por la Ciudad Jardín.

Completamente resignada, la ingeniera agrónomo de profesión aseguró que desde el Partido Republicano "me ofrecieron de todo" tras bajarla como candidata a la Alcaldía de Viña, desde un cupo para competir por la Cámara de Diputados el próximo año, como para ir por un puesto en el Consejo Regional de Valparaíso. Sin embargo, confesó que "lo más responsable y consecuente era ser Concejal por Viña del Mar".

Es así como se propuso no sólo quedarse con un escaño en el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, sino que hacerlo como primera mayoría, porque "sentía que les debía un buen resultado (a su equipo) porque nos sacamos la mugre. Sentía una responsabilidad frente a ellos y trabajamos para eso. Las últimas dos semanas ya no quería salir a hacer campaña porque es muy cansador, pero lo hicimos".

Ahora bien, respecto al fracaso de la candidatura de Iván Poduje por la Alcaldía, en primer lugar Antonella Pecchenino aseguró que el arquitecto "nunca me llamó" y que cree que los vecinos tal vez nunca se enteraron que la habían bajado a ella como candidata para competir contra Macarena Ripamonti: "Creo que se demoraron en saber que me habían bajado", reconoció en «Políticamente Directo».

Consultada por los motivos que hicieron que la candidatura de Poduje no fuera competitiva, la Concejala electa del Partido Republicano planteó que "antes que me bajaran salió una encuesta CEP, donde medían a gente conocida, y allí estaba Iván, en ese minuto con 48% de rechazo, que es irreversible, a menos que pase algo que tenga connotación que todos conozcan eso. Pero en campaña, uno se dirige a públicos de 20, 30 o 50 personas, así que no es algo que puedas revertir".

De igual forma, ahondó su análisis diciendo que hubo "una mezcla de cosas" que incidieron en que Iván Poduje no obtuviera un buen resultado por la Alcaldía: "Estábamos viendo cómo reparan el eje Alameda, en Santiago, y esas obras uno no las ve fuera de Santiago. Esa megaobra acá no existe. Entonces esa poca descentralización e injusticia que se produce ahí también pasa con profesionales que dicen que no soy de allá, pero mis hijos van al colegio allá. Yo soy de Viña, pero mi empresa paga patente en Santiago, paga permisos de autos en Santigo, entonces es poco creíble. Era mejor decir que no era de acá".

Respecto a la situación de María José Hoffmann, la candidata de Chile Vamos a la Gobernación de Valparaíso que, tal como Iván Poduje, viven en Santiago, Pecchenino sostuvo que "pasa lo mismo, si ella no es de acá. Ella tendrá una casa de veraneo. Ella fue Diputada muchos años, así que probablemente tendrá un lugar donde llegar, pero su familia no está allá y eso es síntoma de decir que ella no tiene nada que hacer de trabajo en Santo Domingo, no es que trabaje de lunes a viernes allá".

Bajo esta premisa, la Concejala electa aseguró que su alta votación de 19.406 votos (10,33%) es "un premio por ser viñamarina". De igual forma, reconoció que "el voto es Republicano, pero también transversal. Mucha gente me dice que 'en mi vida votaré Republicano', pero me reconocen que votaron por mí".

PURANOTICIA