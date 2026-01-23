Peak de cruceros en Valparaíso: 13 naves recalarán durante el tramo final de temporada

La temporada de cruceros 2025–2026 entra en su fase más dinámica, con 13 recaladas confirmadas entre febrero y abril, según el itinerario oficial del Puerto de Valparaíso.

Estas naves representan una mezcla de categorías que van desde lujosos hoteles flotantes hasta las de expediciones de última generación, además de embarcaciones icónicas que recorren el mundo.

Entre las naves más esperadas destaca el Pacific World, del reconocido programa Peace Boat, que el 26 de enero inicia una recalada única en Terminal Pacífico Sur (TPS). Esta embarcación, símbolo de viajes globales con enfoque cultural y educativo, suele recorrer el planeta conectando más de 20 países en un solo itinerario. Su arribo a Valparaíso aporta un perfil distinto al habitual, con pasajeros motivados por experiencias sociales, sostenibles y de intercambio cultural.

También sobresale la nave The World, programado para el 4 de marzo en Terminal Portuario Valparaíso (TPV), uno de los pocos cruceros residenciales del mundo, donde los pasajeros son propietarios de sus suites y viven a bordo mientras recorren destinos globales.

El calendario también incluye a destacados exponentes de cruceros de expedición polar, como Viking Polaris (17 de marzo) y Viking Octantis (26 de marzo), ambos diseñados para navegación ártica y antártica, equipados con lanchas especiales, laboratorios científicos y tecnología avanzada para exploración. Junto a ellos, el SH Vega, que arribará el 30 de marzo, aporta la mirada moderna de Swan Hellenic al turismo de aventura.

El segmento de lujo también marcará presencia con naves como el Oceania Vista, de Regent Seven Seas (15 de febrero), Silver Whisper (15 de marzo) y Silver Wind (1 de abril), reconocidas por sus altos estándares de servicio, gastronomía de clase mundial y programas culturales a bordo. A ellas se suma el elegante Europa 2, que llegará el 6 de marzo, catalogado en múltiples rankings como uno de los mejores cruceros de lujo del mundo. Cabe mencionar que el Oceania Vista, además del Borealis, de Fred Olsen Cruises (10 marzo), tendrán su primera visita a este puerto.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, enfatizó en que “el peak de cruceros que vivirá Valparaíso en el tramo final de la temporada 2025–2026 confirma el posicionamiento de nuestra ciudad como un destino estratégico dentro de las rutas internacionales. Recibir 13 naves, que incluyen cruceros de lujo, expedición y embarcaciones emblemáticas como el Pacific World y The World, no solo dinamiza la actividad portuaria, sino que también fortalece el turismo, el comercio local y la proyección cultural de Valparaíso. Como municipio seguimos trabajando coordinadamente con la Empresa Puerto Valparaíso y los distintos actores para que cada recalada sea una oportunidad de desarrollo, con foco en la sostenibilidad, la experiencia de quienes nos visitan y el beneficio directo para la ciudad y sus comunidades”.

En tanto, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, destacó que “la intensidad que ha tenido la temporada de cruceros en este período, y el buen desempeño que hemos podido mantener en el sistema portuario para una atención de excelencia, consolida a Valparaíso como un homeport estratégico en Chile, favoreciendo el turismo, los servicios locales y la proyección internacional de la ciudad puerto. Estas recaladas fortalecen la presencia de Valparaíso en rutas ligadas a la naturaleza extrema y consolidan nuestro atractivo como puerto base o escala para expediciones hacia el cono sur y la Antártica. Cada recalada moviliza a cientos o miles de visitantes que recorren nuestros cerros, nuestra oferta cultural y gastronómica, dinamizando la economía local y regional”.

La temporada cerrará el 10 de abril con la recalada del Roald Amundsen, crucero híbrido de Hurtigruten orientado a la exploración responsable y la reducción de emisiones.

