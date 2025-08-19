PDI y Fiscalía intensifican diligencias para ubicar a Daniela Quiroga, desaparecida desde el 2 de agosto en Valparaíso

Una serie de diligencias ha realizado la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público a raíz de la denuncia por presunta desgracia que pese sobre Daniela Quiroga Medina, mujer de 48 años de la cual se perdió todo rastro el pasado 2 de agosto luego que saliera de su casa ubicada en el cerro Playa Ancha, en Valparaíso.

Días de profunda tristeza y desesperación son los que están viviendo los familiares de esta persona, quienes la han buscado todos a diario, aunque sin obtener los resultados positivos que esperan. Alejandra, su hermana, detalló que Daniela salió de su domicilio con destino al de su pareja. No obstante, nunca llegó a dicho lugar.

Daniela mide un metro y sesenta centímetros (1.60) y ha estado en tratamiento por problemas psiquiátricos, situación que aumenta la preocupación de la familia, que denunció su desaparición, primero, a Carabineros, y luego a la policía civil.

Respecto a las diligencias que se están llevando a cabo, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, explicó que "nos encontramos trabajando y realizando diversas diligencias investigativas por la presunta desgracia de Daniela Quiroga Medina, quien se encuentra desaparecida desde el día 2 de agosto del presente año en el sector de Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso".

También sostuvo que "los detectives se han dedicado a realizar diversas diligencias investigativas, como también con el relato de los familiares, para reconstruir los últimos contactos que tuvieron con ella" aquella jornada del 2 de agosto pasado.

Cabe hacer presente que estas diligencias, hasta el momento, no han arrojado resultados positivos. Es por esto que se han solicitado al Ministerio Público otras diligencias, de carácter técnico, con la finalidad de lograr ubicar el paradero de Daniela.

PURANOTICIA