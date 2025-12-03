PDI Valparaíso recuperó artículos robados a productora de eventos avaluados en $25 millones: un hombre fue detenido

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a una persona chilena mayor de edad, por el delito flagrante de receptación, en virtud a una denuncia por apropiación indebida cursada el mes de febrero del presente año, por parte de una empresa dedicada a la producción de eventos masivos.

El jefe (S) de esta unidad de la PDI, subprefecto Julio Maspero, manifestó que “desconocidos se apropiaron de diversos elementos tecnológicos, musicales e infraestructura para montar escenarios".

Debido a esto, "un equipo investigativo de esta brigada especializada, en conjunto con el Ministerio Público de Valparaíso, mediante inteligencia policial y el trabajo investigativo, lograron ubicar parte de las especies en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana. A raíz de esto, se llevó a cabo el procedimiento de rigor, logrando incautar las especies, las cuales fueron reconocidas y posteriormente entregadas a su dueño. El valor de lo recuperado es de 25 millones de pesos”.

Cabe señalar, que el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dispuso que quedará apercibido al artículo 26 del CPP.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA