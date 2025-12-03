PDI Valparaíso recuperó artículos robados a productora de eventos avaluados en $25 millones: un hombre fue detenido

El imputado de nacionalidad chilena fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dispuso que quedará apercibido al artículo 26 del CPP.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a una persona chilena mayor de edad, por el delito flagrante de receptación, en virtud a una denuncia por apropiación indebida cursada el mes de febrero del presente año, por parte de una empresa dedicada a la producción de eventos masivos.
El jefe (S) de esta unidad de la PDI, subprefecto Julio Maspero, manifestó que “desconocidos se apropiaron de diversos elementos tecnológicos, musicales e infraestructura para montar escenarios".
Debido a esto, "un equipo investigativo de esta brigada especializada, en conjunto con el Ministerio Público de Valparaíso, mediante inteligencia policial y el trabajo investigativo, lograron ubicar parte de las especies en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana. A raíz de esto, se llevó a cabo el procedimiento de rigor, logrando incautar las especies, las cuales fueron reconocidas y posteriormente entregadas a su dueño. El valor de lo recuperado es de 25 millones de pesos”.
Cabe señalar, que el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dispuso que quedará apercibido al artículo 26 del CPP.
