PDI Valparaíso expulsa de Chile a ciudadana argentina condenada por explotación sexual de menores durante el año 2007

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión administrativa del país de una ciudadana argentina de 50 años, quien mantenía una medida vigente decretada por el Ministerio del Interior tras cumplir una condena en Chile.

La medida fue ejecutada por oficiales de la unidad especializada, quienes detuvieron y trasladaron a la mujer hasta el Aeropuerto Internacional Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires, donde fue entregada a las autoridades de ese país.

La expulsión administrativa fue decretada debido a que la extranjera fue condenada en Chile, en el año 2007, por el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual se dispuso su salida definitiva del territorio nacional.

Cabe hacer presente, además, que como parte de la sanción, la ciudadana argentina no podrá reingresar a nuestro país durante un período de 25 años.

La PDI informó que la ubicación y detención de la mujer fue posible gracias a una fiscalización realizada por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso, procedimiento que forma parte de los controles permanentes orientados a detectar a ciudadanos extranjeros que se mantienen en situación migratoria irregular o registran medidas administrativas o judiciales vigentes.

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