PDI revela nuevos antecedentes del macabro homicidio con arma blanca en San Antonio

Nuevos antecedentes entregó la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el hallazgo de un hombre sin vida en San Antonio, lo cual activó un procedimiento policial durante este domingo, luego que la Fiscalía instruyera diligencias a la Brigada de Homicidios.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el comisario Mauricio Poblete, el hecho quedó al descubierto en el sector de Tejas Verdes, en la localidad de Llolleo, donde fue encontrado el cuerpo de un adulto en las inmediaciones de un condominio.

Tras el examen externo realizado en el sitio del suceso, detectives lograron establecer que la víctima presentaba al menos tres heridas provocadas por un arma cortopunzante, siendo una de ellas la que le causó la muerte.

"Al desarrollo del reconocimiento externo policial realizado por los detectives de esta unidad, se pudo establecer que éste mantenía tres lesiones con arma cortopunzante, una de ellas siendo fatal, causándole la muerte", expresó el oficial.

A partir de estos antecedentes, la brigada especializada se encuentra desarrollando diversas diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer la dinámica de lo ocurrido y dar con el paradero de él o los responsables del crimen.

Cabe hacer presente que el hecho tuvo lugar en la entrada del block 5 de la calle Los Claveles, donde se verificó que un hombre adulto mantenía múltiples lesiones en su abdomen, hechas con arma blanca y que se encontraba sin signos vitales.

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