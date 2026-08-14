PDI recupera especies y vehículos robados tras millonario asalto a bodegas municipales de San Antonio

Un violento robo con intimidación afectó durante la madrugada a las dependencias de las bodegas municipales de San Antonio, hasta donde ingresó un grupo de aproximadamente seis sujetos encapuchados y armados.

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas, cuando los delincuentes ingresaron al recinto portando armas de fuego y redujeron al personal de vigilancia. Según información policial, los sujetos intimidaron, maniataron y encerraron en una de las dependencias a un guardia de seguridad.

Posteriormente, los individuos cargaron dos vehículos de la Municipalidad de San Antonio con abundante mercadería decomisada, herramientas y generadores eléctricos. Antes de escapar, además, sustrajeron dos vehículos particulares que se encontraban retirados de circulación, dejando un avalúo total del robo cercano a los $43 millones.

Tras la huida de la banda, el trabajador afectado logró liberarse por sus propios medios y avisó a la policía. Por instrucción del turno de flagrancia TIF del Ministerio Público, las primeras diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) San Antonio.

Al respecto, el comisario Víctor Díaz, de la Brigada Investigadora de Robos San Antonio, explicó que los funcionarios concurrieron al lugar para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

‘’Se informa que funcionarios de la Biro San Antonio, el día de hoy (viernes), en virtud de instrucción del turno de instrucciones de flagrancia TIF del Ministerio Público, llevaron a cabo primeras diligencias respecto a un delito de robo con intimidación, hecho ocurrido alrededor de las 03.30 horas en dependencia de las bodegas municipales de esta comuna’’.

El trabajo de inteligencia policial y análisis de información desplegado por la unidad especializada permitió obtener resultados positivos durante las primeras diligencias. En una primera instancia, los detectives ubicaron en la vía pública los dos vehículos municipales sustraídos, los que habían sido abandonados en el sector de Bellavista.

En ese sentido, el comisario Díaz detalló que las diligencias permitieron localizar rápidamente los móviles sustraídos.

‘’De acuerdo con las primeras diligencias investigativas practicadas por esta brigada especializada, análisis de información y trabajo de inteligencia policial, se logró dar en primera instancia con la ubicación de los dos vehículos municipales sustraídos, los cuales se encontraban abandonados en la vía pública en el sector de Bellavista de esta comuna’’.

Las pesquisas continuaron y permitieron a los efectivos identificar un inmueble particular en el sector de la Toma de la Virgen, donde la banda mantenía oculta la totalidad de la mercadería sustraída.

El jefe policial señaló que, por instrucción de la fiscal de turno, las especies recuperadas fueron devueltas a los funcionarios municipales.

‘’Y asimismo, más tarde, se identificó un inmueble particular en el sector de la Toma de la Virgen, donde se ubicó la totalidad de la mercadería sustraída. Dichas especies, por instrucción de la fiscal de turno, fueron devueltas a funcionarios municipales de esta ciudad’’.

Pese a la recuperación de la mercadería y de los vehículos municipales, las diligencias policiales continúan en desarrollo. La PDI mantiene operativos destinados a ubicar los dos automóviles particulares que también fueron sustraídos, además de establecer la identidad y el paradero de los seis integrantes de la banda.

Finalmente, el comisario Víctor Díaz indicó que la investigación continúa para dar con los responsables del hecho y recuperar los vehículos que aún permanecen desaparecidos.

‘’Es importante hacer presente que esta brigada investigadora de robos continúa practicando diversas diligencias con la finalidad de dar con el paradero de los vehículos particulares sustraídos, como también de los autores del delito que se investigan’’.

PURANOTICIA