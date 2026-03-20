PDI Los Andes incauta 58 kilos de sustancia vinculada al ayahuasca: droga sería usada en ritual masivo en Santiago

Un operativo liderado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI Los Andes, en coordinación con Aduanas y el Ministerio Público, culminó con la incautación de 58 kilos de Dimetiltriptamina (DMT), el componente activo del ayahuasca, y la detención de cinco personas vinculadas a su comercialización.

El procedimiento se inició en el paso fronterizo Los Libertadores, donde detectives de la PDI Los Andes detectaron a un ciudadano brasileño mayor de edad que transportaba la sustancia oculta en su equipaje. En total, el individuo portaba 23 botellas de dos litros cada una, conteniendo un líquido que alcanzó un peso total de 58 kilos.

Tras los peritajes realizados por personal especializado de Aduanas y de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas de la PDI, se confirmó que la sustancia correspondía a un psicotrópico sujeto a control bajo la Ley 20.000, con un avalúo cercano a los 193 millones de pesos.

"Se logró establecer a ciencia cierta que se trataba de una sustancia psicotrópica sujeta a control", indicaron fuentes del procedimiento.

Por instrucción de la fiscalía local, los detectives de la PDI Los Andes realizaron una entrega controlada en Santiago, lo que permitió la detención de otras cuatro personas, entre ellas el financista de la operación delictual.

Durante las diligencias, además, se incautaron otras sustancias ilícitas, entre ellas 34 gramos de nitrito de isopentilo (conocido como popper), 3 gramos de hongos alucinógenos y 13,5 gramos de cannabis sativa.

De acuerdo con antecedentes de la investigación, la droga tenía como destino un ritual que se realizaría durante este fin de semana en la capital y que contemplaba la participación de más de 100 personas. "El estupefaciente iba a ser utilizado en una ceremonia masiva", señalaron las mismas fuentes.

El caso continúa en desarrollo mientras los detenidos enfrentan cargos por infracción a la ley de drogas.

PURANOTICIA