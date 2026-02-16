PDI Los Andes captura a contadora que se hizo pasar por funcionaria de aerolínea para estafar a 9 personas por $15 millones

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI) pusieron a disposición de la justicia a una contadora auditora que, haciéndose pasar por funcionaria de una aerolínea, perpetró millonarias estafas ofreciendo pasajes a un valor inferior al del mercado.

Según informó el inspector Jonathan Silva, de la unidad especializada de la PDI, los hechos ocurrieron en 2022, cuando la mujer, identificada con las iniciales M.A.O.S., ofrecía pasajes a bajo costo a través de grupos de WhatsApp.

El oficial indicó que, para generar confianza, utilizaba antecedentes laborales reales, pese a no mantener vínculo alguno con la empresa a la que decía pertenecer. De esta forma, las personas que caían en el engaño le transferían dinero con la expectativa de recibir pasajes a diversos destinos.

De acuerdo con la investigación, la imputada logró estafar a cerca de nueve personas por un monto superior a los $15 millones. Tras tomar conocimiento de las diversas denuncias en su contra, abandonó el país y se radicó en España con la finalidad de evadir la acción policial.

El trabajo especializado desarrollado por la PDI, desplegado junto a Interpol, permitió concretar la extradición de la imputada, quien al arribar a Chile fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde se decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

(Imagen referencial)

