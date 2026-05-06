PDI irrumpe en oficina de la senadora Camila Flores en el Congreso de Valparaíso por investigación de presunto fraude al fisco

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional de Valparaíso, ingresó al edificio del Congreso para realizar diligencias en dependencias del Senado, específicamente en las oficinas de la senadora Camila Flores.

El procedimiento, que comenzó cerca de las 11:30 horas, se enmarca en una investigación por presunto fraude al fisco, causa que se originó a partir de una denuncia anónima por eventuales delitos funcionarios cometidos durante el período en que la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) se desempeñó como diputada.

Hasta el cierre de esta nota, las diligencias policiales continuaban en desarrollo y no se había confirmado oficialmente si se concretó un eventual allanamiento.

Según antecedentes difundidos previamente por distintos medios, la indagatoria apunta a un mecanismo que habría operado por varios años y que, de acuerdo con la denuncia, consistiría en el uso de asignaciones parlamentarias para contratar personal que luego habría devuelto parte de esos recursos, acción denominada «La Cuota Flores».

En ese contexto, se describe un sistema que habría funcionado desde 2018 y que se habría extendido por varios años, involucrando montos que podrían alcanzar cifras significativas. Parte de esos antecedentes apuntan a que una colaboradora cercana de la parlamentaria habría cumplido un rol relevante en la coordinación de los dineros.

Otro elemento que ha tomado fuerza en la investigación dice relación con la declaración de un exasesor de Flores, quien ha prestado testimonio en más de una ocasión, entregando cartolas bancarias y registros de mensajería, lo que habría permitido a la fiscal a cargo seguir la trazabilidad de los fondos investigados.

Las diligencias en el Congreso se producen, además, en la antesala de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúe los antecedentes del caso a nivel regional, instancia en la que podría definirse la presentación de acciones legales penales.

Según consigna Ciper Chile, junto con la arista principal vinculada al eventual uso irregular de recursos públicos, la investigación también contempla otras líneas que están siendo analizadas por el Ministerio Público. Entre ellas, se incluyen eventuales vínculos con gestiones de lobby relacionadas con la tramitación de la reforma al sistema notarial y registral, discutida en el Congreso durante el último tiempo, hecho donde las miradas apuntarían a un conocido conservador de bienes raíces de la Quinta Región.

En esa línea, los antecedentes conocidos indican que la parlamentaria RN participó activamente en el proceso legislativo de dicha reforma, integrando comisiones clave durante su tramitación, en un contexto donde también se han levantado cuestionamientos respecto a la relación de distintos actores con el mundo notarial.

Por ahora, la investigación continúa en desarrollo y bajo reserva, mientras las diligencias encabezadas por la Fiscalía y la PDI buscarían esclarecer la eventual existencia de delitos y determinar responsabilidades en torno a los hechos denunciados.

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