PDI indaga hallazgo de cuerpo femenino en el puerto de San Antonio

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado la mañana de este sábado en la bahía del Puerto de San Antonio. El hallazgo generó un amplio despliegue de personal marítimo y policial en el sector, mientras se adoptaban los primeros procedimientos de rigor.

Según los antecedentes preliminares, personal de la Armada de Chile fue el encargado de rescatar el cuerpo desde el mar, luego de ser alertado sobre la presencia de una persona flotando en las aguas de la bahía.

Tras el procedimiento, se dio aviso al Ministerio Público, que dispuso que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios de San Antonio, con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El Capitán de Puerto de San Antoniol Roberto Ascencio, confirmó el procedimiento marítimo y señaló que se activaron los protocolos correspondientes, resguardando el sitio del suceso y coordinando las diligencias con los organismos competentes.

Por el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni las causas de su muerte, antecedentes que deberán ser determinados a partir de los peritajes policiales y el examen del Servicio Médico Legal, mientras la investigación continúa en desarrollo.

