PDI detiene a tres prestamistas informales que intentaron justificar pérdida de $7 millones inventando un robo en San Felipe

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Los Andes, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a tres personas tras una denuncia realizada por una pareja de ciudadanos colombianos en San Felipe, quienes manifestaron haber sido víctimas del robo de $7 millones desde su domicilio.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió identificar el vehículo utilizado en el ilícito y dar con uno de sus ocupantes quien, tras ser entrevistado, reconoció que el hecho correspondía a un "autorrobo" previamente coordinado por una de las supuestas víctimas. Esto tenía como finalidad justificar la pérdida de dinero obtenido mediante el sistema de préstamos informales (“gota a gota”).

Conforme al análisis de los antecedentes, el Juzgado de Garantía de San Felipe autorizó las respectivas órdenes de aprehensión para tres personas, entre ellas se encontraban quienes inicialmente habían denunciado el delito.

Por instrucción del fiscal, los detenidos quedaron a disposición de la justicia para ser formalizados, instancia donde además se entregarán mayores detalles del caso.

En tanto, como parte de la investigación, se incautó el vehículo utilizado, tres teléfonos celulares, un arma de fantasía, dinero en efectivo y 0,60 gramos de ketamina.

PURANOTICIA