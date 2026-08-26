PDI detiene a siete sujetos vinculados a balacera que dejó dos jóvenes muertas y siete heridos en el cerro Rodelillo de Valparaíso

Un procedimiento desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público en el cerro Rodelillo de Valparaíso permitió detener a siete personas, quienes estarían vinculados a una serie de delitos violentos registrados en dicho sector.

Las aprehensiones son resultado de un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial que permitió reunir antecedentes respecto de la participación de los detenidos en diversos hechos delictuales, principalmente robos con intimidación y otros delitos de carácter violento.

Entre los ilícitos que forman parte de la investigación se encuentra la balacera ocurrida durante la noche del 3 de junio en Rodelillo, uno de los hechos de mayor impacto registrados en el sector durante los últimos meses.

Aquella jornada, un grupo de personas fue atacado a tiros, dejando como saldo la muerte de dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes fallecieron producto de los impactos balísticos recibidos.

El ataque también dejó a otras siete personas heridas, algunas de ellas de diversa consideración. Entre los sobrevivientes se encuentra una víctima que quedó en condición de paraplejia producto de las lesiones sufridas durante la balacera.

El procedimiento desarrollado ahora por la PDI representa un avance relevante en la investigación de aquel ataque armado, considerando que hasta ahora no se habían registrado detenidos públicamente vinculados a este hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la policía civil, los siete aprehendidos estarían relacionados con distintos delitos violentos ocurridos en la zona, por lo que las diligencias buscan establecer con precisión el nivel de participación que tuvo cada uno de ellos en los hechos investigados.

La PDI y el Ministerio Público entregarán mayores antecedentes durante los próximos minutos, instancia en la que se espera conocer detalles sobre la identidad de los detenidos, los delitos que se les imputan y su eventual vinculación con la balacera del 3 de junio.

PURANOTICIA