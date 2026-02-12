PDI detiene a hombre por apropiación indebida de inmuebles en Viña del Mar

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Valparaíso (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a un hombre de 50 años, identificado con las iniciales I. Y. J. P., quien mantenía una condena vigente por estafas reiteradas que afectaron a al menos cuatro víctimas.

El jefe de la unidad especializada, subprefecto Carlos Quijada, señaló que “el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió establecer la participación del imputado en una serie de contratos simulados, presentados falsamente como mutuos hipotecarios, los que en realidad encubrían operaciones de compraventa con pacto de retroventa y arrendamiento de inmuebles pertenecientes a las víctimas”.

De acuerdo con la investigación, el imputado contactaba a personas que requerían préstamos en dinero, ofreciendo créditos supuestamente garantizados mediante hipotecas sobre casas o departamentos. No obstante, mediante engaño, lograba que las víctimas firmaran contratos de compraventa por un monto equivalente al dinero entregado, apropiándose indebidamente de las propiedades.

Cabe destacar que, en 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó al imputado como autor de cuatro delitos de estafa, imponiéndole la pena de dos años de presidio menor en su grado medio y una multa en unidades tributarias mensuales, sanción que fue sustituida por la remisión condicional de la pena, además del pago de 43 millones de pesos a una de las afectadas.

Pese a dicha condena, el sujeto continuó cometiendo delitos de estafa y usura, motivo por el cual el Ministerio Público agrupó diversas causas y gestionó una orden de detención, la que fue materializada por detectives de la Bridec en el sector de Reñaca.

Por instrucción de la Fiscalía, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde será formalizado y se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

