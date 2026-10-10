PDI detiene a dos sujetos involucrados en robo a farmacia en San Antonio

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a dos sujetos de nacionalidad chilena, de 29 y 47 años, por su presunta participación en un robo con intimidación que afectó a una farmacia de la comuna, el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, dos individuos ingresaron al establecimiento comercial, donde intimidaron a las trabajadoras, uno de ellos portando un arma aparentemente de fuego, para sustraer parte de la recaudación y sus teléfonos celulares. Posteriormente, los antisociales huyeron del lugar a bordo de un vehículo que los esperaba en las inmediaciones.

Tras diversas diligencias investigativas y de análisis criminal, la PDI logró identificar el automóvil utilizado en el ilícito, establecer la identidad de su conductor y posteriormente individualizar al resto de los integrantes de la banda.

Con estos antecedentes, se gestionaron las respectivas órdenes de detención, logrando concretar la captura de dos de los involucrados, quienes registran antecedentes policiales por delitos contra la propiedad intelectual, robo y violación.

Asimismo, durante el procedimiento, los detectives incautaron el vehículo utilizado para cometer el delito y diversas prendas de vestir que habrían sido empleadas por los imputados el día de los hechos.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA