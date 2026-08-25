PDI detiene a dos mujeres con más de 5 kilos de cannabis y ketamina en La Ligua

Dos mujeres mayores de edad fueron detenidas por tráfico ilícito de estupefacientes, luego de ser sorprendidas transportando más de 5 kilos de droga en el sector de Longotoma, en la comuna de La Ligua.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Bicrim de la PDI La Ligua en el marco de fiscalizaciones preventivas realizadas en la vía pública, específicamente a la altura del kilómetro 162 de la ruta 5 Norte, en el sector Las Parcelas.

En dicho lugar, los oficiales de la policía civil detectaron a las dos mujeres, ambas de nacionalidad chilena, quienes mantenían en su poder una bolsa hermética con una sustancia en polvo de características ilícitas.

Tras efectuarles un control de identidad, los detectives constataron que además portaban dos bolsos de mano, en cuyo interior mantenían una importante cantidad de sustancias ilícitas compactadas y procesadas.

En total, el procedimiento permitió incautar 5 kilos 200 gramos de cannabis sativa procesada, distribuidos en cinco bloques compactos, además de 3,43 gramos de ketamina.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la PDI, el cargamento retirado del mercado informal fue avaluado en $26.030.000, equivalente a más de 5.200 dosis.

Junto con la droga, los detectives decomisaron $232 mil en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, especies que quedaron incorporadas a los antecedentes de la investigación.

El procedimiento permitió a la PDI sacar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas que, de acuerdo con los antecedentes recopilados durante la diligencia, estaban destinadas a su comercialización.

Por instrucción del Ministerio Público, ambas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, donde enfrentarán la respectiva audiencia de control de detención y eventual posterior formalización.

PURANOTICIA