PDI despide con honores al jefe de la Brigada Congreso Nacional en solemne funeral

En el Cementerio Parque del Mar de Concón se realizó este lunes el funeral del subprefecto Rodrigo Carreño Rodríguez, jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Villa Alemana, el sábado 6 pasado.

Previamente se realizó una misa en la Catedral de Valparaíso. En representación del Senado asistieron Kenneth Pugh, Francisco Chahuán y Andrés Longton. Mientras que desde la Cámara de Diputados estuvieron el presidente de dicha Corporación, José Miguel Castro, y el secretario general Miguel Landeros.

Hasta la catedral también llegaron el alto mando de la PDI, encabezado por el director general Eduardo Cerna; representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y del Ministerio Público; y funcionarios del Senado.

A su vez, una gran cantidad de familiares y amigos de Rodrigo Carreño tomaron parte de la eucaristía, en la que se destacó su sentido del deber, su amor por la institución en la que se desempeñó por más de 20 años y su calidad humana.

Por su parte, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, afirmó que "su partida enluta a nuestra institución y a todos quienes valoramos su profesionalismo, entrega y servicio al país y especialmente al Congreso Nacional donde se desempeñaba".

Agregó que "en estos momentos tan difíciles, hago llegar mis sentidas condolencias a su familia, a la Policía de Investigaciones y a sus compañeros de la Brigada. Asimismo, seguimos con especial preocupación el estado de salud de su hijo, esperando su pronta recuperación y elevando nuestras oraciones por su familia y amigos".

