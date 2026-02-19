PDI desbarata venta de hongos alucinógenos en balnearios de la zona central

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de La Ligua, perteneciente a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), detuvieron a una mujer chilena de 35 años por su responsabilidad en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en Pequeñas Cantidades, en el marco de la operación denominada “Sombreros Dorados”.

La investigación, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, estableció que la imputada —de iniciales F.M.R.A. y sin antecedentes policiales— se dedicaba al cultivo, cosecha y comercialización de hongos alucinógenos del género Psilocybe, además de cannabis sativa, utilizando redes sociales para coordinar ventas bajo la modalidad delivery.

El subprefecto José Galindo Moreno, jefe de la Brigada de Investigación Criminal La Ligua, explicó que “nuestro Grupo Modelo Territorial Cero, en coordinación con el Ministerio Público de esta ciudad y mediante una orden de investigar por infracción al artículo 4° de la Ley 20.000, logró establecer a través del trabajo operativo y de análisis de información que una persona se dedicaba a la comercialización de setas alucinógenas y otras sustancias utilizando diversas redes sociales”.

La mujer distribuía las drogas principalmente en sectores costeros de la Región de Valparaíso y la Región de Coquimbo, especialmente en los balnearios de Pichicuy y Los Molles, donde tenía como potenciales compradores a jóvenes veraneantes.

“Haciendo uso de la figura del agente revelador, se logró la manifestación de la droga y la detención de la imputada”, detalló el subprefecto, agregando que las entregas se concretaban “principalmente en el sector costero de la Cuarta y Quinta Región”.

Durante el procedimiento, los oficiales incautaron 28,7 gramos de hongos del tipo Psilocybe, 38,23 gramos de cannabis sativa y dos plantas vivas del mismo género, además de una balanza digital, un teléfono celular y 10 frascos de vidrio con arroz integral utilizado como sustrato nutritivo para el cultivo del alucinógeno.

Galindo destacó la particularidad de la sustancia comercializada: “Se trata de setas alucinógenas del tipo psilocibe, sustancia que no es distribuida habitualmente y que contiene compuestos psicotrópicos como la psilocibina y psilocina, catalogados como estupefacientes en la Ley 20.000”.

Según detalló, los efectos de estos hongos “aparecen aproximadamente 20 minutos después de la ingestión y pueden durar hasta seis horas, incluyendo alucinaciones, náuseas, vómitos, debilidad muscular, somnolencia y falta de coordinación”.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su respectivo control de detención.

