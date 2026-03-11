Gobernador Mundaca tras cambio de mando: “Seguiremos trabajando por el bienestar de las regiones y profundizar la descentralización”

En el marco del cambio de mando presidencial realizado este miércoles en el Congreso Nacional, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, entregó su opinión y expectativas frente al inicio del nuevo gobierno encabezado por el presidente José Antonio Cámpiz.

La autoridad regional asistió a la ceremonia de traspaso de mando, la cual calificó como un momento solemne para la institucionalidad democrática del país. “He asistido al traspaso del mando presidencial, una ceremonia muy solemne en la cual el presidente Boric junto a todos sus ministros y ministras llegó al Congreso de la Nación a cumplir el mandato democrático que hoy día tiene nuestro país, que hay que seguir defendiendo, cuidando y cautelando”, señaló.

Durante la instancia, el mandatario saliente entregó la banda presidencial al nuevo jefe de Estado, quien asumió oficialmente el cargo este miércoles. “Se le entregó la banda presidencial al presidente José Antonio Cámpiz, quien a partir del día de hoy ejerce como presidente de la República hasta el año 2030”, agregó Mundaca.

Respecto al rol de los gobiernos regionales frente a la nueva administración, el gobernador aseguró que continuarán trabajando por las comunidades y respaldarán iniciativas que prioricen el bienestar de la ciudadanía. “Nosotros como Gobierno Regional, como gobernadores regionales de Chile, ya lo hemos dicho: seguiremos trabajando por el bienestar de nuestras regiones y de nuestras comunidades”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que uno de los principales desafíos seguirá siendo avanzar en descentralización. “Apoyaremos todas aquellas iniciativas que pongan en la centralidad el bienestar, pero además vamos a seguir insistiendo en la necesidad de seguir profundizando la descentralización, porque la descentralización le hace bien a Chile, le hace bien a la democracia y le hace bien a la participación social”, indicó.

Sobre sus expectativas frente al nuevo gobierno, Mundaca destacó que espera que se cumplan los compromisos programáticos anunciados por las autoridades. “Mis expectativas son que hay un programa de gobierno por medio”, sostuvo.

Entre los temas prioritarios mencionó la reconstrucción y el déficit habitacional derivado de los incendios que afectaron a la región. “Mis expectativas son que, a propósito del planteamiento que hizo el ministro Poduje, que en 15 meses iba a resolver el problema de déficit de viviendas derivado de los incendios, aquello se cumpla”, señaló.

Finalmente, el gobernador enfatizó la importancia de resguardar los avances democráticos y sociales del país. “Que se siga cuidando y cautelando la democracia y la participación, que no se retroceda en avances civilizatorios, en igualdad de oportunidades, en derechos de la mujer y en la niñez”, expresó.

Mundaca concluyó señalando que espera que el nuevo periodo de gobierno contribuya a fortalecer la descentralización y el bienestar del país. “Mi expectativa más íntima es que hoy día los sueños por tener un país más descentralizado, donde prevalezca el bienestar, la paz y la democracia, sean sueños que se materialicen con el tiempo”, concluyó.

