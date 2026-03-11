Jorge Brito emplaza al nuevo Gobierno a no retroceder en reformas sociales: "Hay procesos que no se pueden detener"

El diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Jorge Brito Hasbún, se refirió a la ceremonia de cambio de mando presidencial realizada en el Congreso Nacional, instancia donde además abordó los principales desafíos para la región de Valparaíso, junto a la demora en la designación de nuevas autoridades regionales.

El parlamentario –ahora de oposición– sostuvo que el cambio de Gobierno no debe significar un retroceso en materias que considera fundamentales para las regiones.

En ese sentido, el legislador del Frente Amplio (FA) afirmó que “hay procesos que no se pueden detener. La descentralización debe continuar y estamos aunando voluntades de todos los sectores para que el futuro Gobierno avance en esta materia y no retroceda, al igual que con las reformas sociales ya alcanzadas”.

Asimismo, el congresista que hoy asumió la reelección destacó el impacto que, a su juicio, han tenido políticas orientadas a fortalecer el desarrollo regional, como por ejemplo el Royalty Minero, del que dijo que "demostró que cuando se invierte en las regiones, la prosperidad es alcanzable y es por eso que vamos a defender con la mayor transversalidad posible, siendo un sector vigilante y no odioso, a la gestión Kast".

En la misma línea, enfatizó que los procesos administrativos y el funcionamiento del Estado deben continuar con normalidad, ya que "las comunidades y la gestión pública no pueden pagar el costo del cambio de Gobierno".

Finalmente, el diputado frenteamplista se refirió a la designación de autoridades regionales, particularmente de secretarios regionales ministeriales y delegados provinciales, indicando que se requiere rapidez en estos nombramientos.

"Es importante que exista premura en el nombramiento de las nuevas autoridades, especialmente de los seremis, porque no hay que olvidar que tenemos una crisis en el Hospital Van Buren, que los servicios locales siguen en proceso de traspaso y que hay un montón de desafíos que cumplir", sentenció la autoridad.

