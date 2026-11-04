PDI desbarata punto de venta de drogas en Quintero: tres personas fueron detenidas

Dos mujeres y un hombre mayores de edad fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, tras un procedimiento desarrollado en el sector céntrico de la comuna de Quintero.

La diligencia la efectuaron detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quintero, en el marco de una investigación coordinada con el Ministerio Público, que permitió obtener una orden judicial de entrada y registro para un inmueble que estaría relacionado con diversos hechos delictuales.

Así es como al realizar labores de análisis e inteligencia, detectaron a una mujer portando dosis de cocaína base y clorhidrato de cocaína ocultas en vestimentas.

Posteriormente, los efectivos de la policía civil ingresaron al inmueble, donde encontraron a un segundo involucrado en posesión de sustancias ilícitas.

Asimismo, durante el registro del domicilio y de un vehículo, se descubrieron diversos escondites de droga dosificada, concretando la detención de las tres personas.

Como resultado del operativo, los detectives de la Policía de Investigaciones incautaron 305 gramos de cocaína base, 274 gramos de clorhidrato de cocaína y 7 gramos de cannabis, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un automóvil.

Cabe hacer presente que por instrucción de la Fiscalía local de Quintero, los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de la comuna para su correspondiente audiencia de control de detención.

PURANOTICIA