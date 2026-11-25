Una mañana compleja para el tránsito se registró este miércoles en avenida España, debido a dos emergencias atendidas por equipos de respuesta: una colisión de alta energía que involucró a tres vehículos menores y un incendio de pastizales en las cercanías de Nudo Barón, ambos en dirección a Viña del Mar.

El primer procedimiento correspondió a un accidente de tránsito a la altura del Club de Yates, en la intersección de avenida España con Juan José Latorre, donde se produjo una colisión de alta energía que involucró a tres vehículos menores. La emergencia en la Ciudad Jardín motivó el despliegue de equipos de rescate vehicular.

En paralelo, minutos antes, equipos de emergencia acudieron a un incendio de pastizales en avenida España, en el tramo que sale de la Av. Errázuriz, antes de llegar a Yolanda, también en dirección a Viña del Mar. El fuego afectó aproximadamente 200 metros de vegetación y debió ser apagado por voluntarios de Bomberos.

Las dos situaciones provocaron importantes complicaciones en la circulación ad portas del horario punta. A través de sus canales de información, Transporte Informa reportó congestión alta en avenida España, debido al incendio en la ladera del cerro, pasado Nudo Barón, y al accidente registrado en la curva Los Mayos.

Posteriormente, Transporte Informa informó que se mantenía inhabilitado el tránsito en avenida España, a la altura del Club de Yates y en dirección a Viña del Mar, debido al accidente. El tránsito estaba siendo redireccionado por Pellé y Amunátegui.

Además, se reportó que la emergencia en Nudo Barón, en la comuna de Valparaíso, mantenía solamente una pista habilitada para la circulación.

PURANOTICIA