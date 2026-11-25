Con el objetivo de poner a prueba las capacidades de respuesta y coordinación interinstitucional ante una emergencia de gran magnitud, la Armada de Chile, a través de la Primera Zona Naval, llevó a cabo el ejercicio de simulación de catástrofe «Distex 2026», en la comuna de Papudo, en el litoral norte de la región de Valparaíso.

El entrenamiento recreó el escenario posterior a un terremoto y tsunami de gran intensidad que habría dejado aislada la comuna por vía terrestre e inutilizada la infraestructura de salud local. Frente a esta contingencia, el Sinapred, a través de la Autoridad Militar Regional, activó medios de la Primera Zona Naval para sostener la atención sanitaria de la población y garantizar el suministro de ayuda humanitaria.

Para ejecutar el apoyo logístico, se desplegaros diversos recursos tanto marítimos como aéreos frente a las costas de la comuna, con el objetivo de actuar como plataforma principal en la bahía, operando como centro de apoyo logístico y sanitario a flote para la recepción y atención de pacientes trasladados desde tierra. Asimismo, la polivalencia de los medios aportó rapidez y maniobrabilidad para el enlace cercano con el borde costero, desembarco de equipos y traslado rápido de los pacientes.

También se contempló la habilitación de un puesto de mando local, al que se sumó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Regional (Senapred), equipos de salud primaria, Bomberos y organismos locales de protección civil.

Respecto al ejercicio, el contraalmirante Raúl Silva indicó que “estamos muy orgullosos porque hicimos un ejercicio conjunto no solamente con el municipio, sino que con la región para ir en apoyo de alguna zona que es afectada por una catástrofe, porque lo primero que hace la Marina es desplegar sus medios para ir en apoyo de los municipios y, por supuesto, del Gobierno Regional que está en el área. La intención, es siempre llegar con carga logística con apoyo del gobierno y la manera de hacerlo es ponernos de acuerdo en este tipo de situaciones porque eso nos permite de alguna manera estar siempre preparados para la emergencia”.

Por otro lado, el delegado presidencial Manuel Millones señaló que "este simulacro nos permite estar preparados, la autoridad militar, la autoridad civil, y por eso es que se valora el esfuerzo que hace la Armada, especialmente que se haya escogido Papudo para este simulacro, que eventualmente puede ocurrir en cualquier parte de nuestra región y la Armada va a concurrir, como lo ha hecho el día de hoy”.

En tanto, la alcaldesa Claudia Adasme destacó que "tenemos la claridad de que una comunidad preparada protege a sus vecinos y vecinas y, en ese sentido, esta comuna siempre ha tenido esa disposición a estar preparado para la emergencia. Estos ejercicios también nos ayudan a saber cómo son los tiempos de reacción, cómo podemos operar y qué es lo que necesitamos mejorar para estar preparados ante cualquier tipo de emergencia”.

Por su parte, el director de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, valoró que el ejercicio "permite que el Sinapred, como sistema de nivel regional, pueda identificar realmente y dimensionar las capacidades que tiene la institución para apoyar al proceso de gestión de riesgos y desastres particularmente una fase de respuesta. En este sentido el ejercicio que está orientado al tren logístico, tanto de material como de personal, en una comunidad aislada, y permite reflejar que a través de una correcta articulación del sistema y una correcta coordinación con la autoridad militar regional (...) podemos obtener resultados positivos".

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