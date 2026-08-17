PDI desbarata punto de venta de drogas en Cartagena y detiene a tres personas: incautan cocaína, cannabis dosificada y un revólver

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Antonio detuvieron a dos hombres y una mujer por infracción a la Ley 20.000, tras un operativo llevado a cabo en Cartagena.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial –desarrollado en conjunto con la Fiscalía local– permitió gestionar una orden de entrada y registro para un inmueble que funcionaba como foco de comercialización de sustancias ilícitas.

Según las indagatorias, dicho domicilio corresponde a un punto prioritario y previamente identificado dentro de la línea base investigativa del programa MT0.

El procedimiento finalizó con la incautación de cocaína y cannabis sativa ya dosificada para su venta, además de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, un revólver —el cual será sometido a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística para determinar sus condiciones— y munición.

De igual manera, se comunicó que los oficiales de la policía civil constataron que el principal investigado contaba con un sistema de videovigilancia con cámaras en las inmediaciones del inmueble para alertar la posible presencia policial.

Cabe hacer presente que los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su correspondiente audiencia de control de detención, conforme a las instrucciones emanadas por el Ministerio Público.

PURANOTICIA