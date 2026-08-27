PDI desarticula red de venta de drogas por delivery en Valparaíso: sujetos coordinaban las entregas vía grupos de WhatsApp

Un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Valparaíso culminó con la detención de cuatro personas acusadas de dedicarse a la comercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad de delivery, utilizando WhatsApp para coordinar las transacciones y posteriores entregas.

La investigación fue encabezada por detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía Local, y permitió establecer el modus operandi utilizado por los imputados para concretar las ventas.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante las diligencias, los involucrados utilizaban una plataforma de mensajería instantánea para ofrecer las sustancias y posteriormente coordinar su entrega con los compradores. Según detalló la policía civil, los imputados “utilizaban un grupo de la aplicación de mensajería denominado ‘Placilla’, donde ofrecían sustancias ilícitas y coordinaban directamente con los compradores su posterior entrega”.

A partir de los antecedentes obtenidos durante la investigación, el tribunal autorizó órdenes de entrada y registro para tres inmuebles, donde los detectives realizaron el procedimiento que permitió concretar las detenciones.

En el operativo se logró “la detención de dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales”.

ESPECIES INCAUTADAS

Durante el registro de los inmuebles, los detectives de la PDI incautaron más de 260 gramos de clorhidrato de cocaína, además de cannabis sativa, resina de cannabis tipo clear, dinero en efectivo y teléfonos celulares considerados de interés para la investigación.

Entre las especies encontradas se contabilizaron:

Sustancias: Más de 260 gramos de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y nueve cartuchos de resina de cannabis tipo clear .

Efectivo y evidencia: $554.000 en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares de interés para el caso .

Por instrucción del Ministerio Público, “los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, para su respectivo control de detención, mientras se continúa con las diligencias investigativas”.

PURANOTICIA