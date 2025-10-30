PDI desarticula red criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Valparaíso y Santiago: 15 sujetos fueron detenidos

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos en Recintos Portuarios (Briderpo) de la PDI Valparaíso, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a 15 integrantes de una agrupación criminal dedicada a la recepción, acopio y distribución ilegal de cigarrillos en las ciudades de Santiago y Valparaíso, principalmente en sectores de alta afluencia de público, como ferias libres.

Según antecedentes aportados por la PDI, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió gestionar las órdenes de entrada y registro para 13 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y El Maule, donde uno de los imputados mantenía en su poder dos armas destinadas a repeler eventuales ataques o intentos de sustracción de mercancía por parte de bandas rivales.

Cabe señalar que como parte de la investigación conjunta con la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso, se logró establecer que las ganancias obtenidas producto de esta actividad ilícita eran objeto de maniobras de lavado de activos, consistentes en el ocultamiento y disimulación del origen, naturaleza y propiedad de los dineros provenientes del contrabando, teniendo como finalidad incorporar al sistema económico formal los ingresos obtenidos de manera ilegal.

En los operativos efectuados de manera simultánea se logró incautar armamento, municiones, fuegos artificiales, cerca de 16 millones de pesos en efectivo, cannabis sativa, además, aproximadamente 40 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando de distintas marcas, avaluadas en cerca de 200 millones de pesos.

