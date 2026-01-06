Diputada Bello fue diagnosticada con cáncer cervicouterino: parlamentaria del Distrito 6 de Valparaíso anunció pausa en el Congreso

La diputada del Distrito 6 de la región de Valparaíso, María Francisca Bello (FA), informó que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, por lo que se alejará temporalmente del Congreso.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria detalló que “hace un tiempo, a finales de noviembre, principio de diciembre, recibí una sospecha de diagnóstico que hoy día está confirmado y ese diagnóstico ha removido toda mi vida, tengo cáncer cervicouterino“.

“Es más difícil de lo que uno cree decirlo en voz alta, pero también creo profundamente en la honestidad y en no esconder lo que somos ni tampoco lo que estamos viviendo”, añadió.

"Comencé mi tratamiento que requiere que esté con licencia para cuidar mi salud, para atravesar este proceso como corresponde. Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria", sostuvo.

En el registro, indicó que no se encuentra "sola", sino que está viviendo el proceso en familia, con acompañamiento médico; y que su equipo "seguirá trabajando para los compromisos con las personas, con el territorio y sobre todo para que el trabajo de fiscalización y legislación no quede en pausa".

Asimismo, la diputada Bello hizo un llamado a realizarse el examen ginecológico Papanicolau (PAP), el cual "puede salvar vidas".

"Hablar de salud puede salvar vidas. Hablar de cáncer puede salvar vidas, y no nos tiene que dar miedo ni vergüenza", continuó.

Finalmente, realizó una profunda reflexión: "(Enfrento) este momento como el ser humano que soy: con incertidumbre, pero con mucha esperanza y con la convicción de que voy a volver. Así es que quiero agradecerles el cariño, el respeto y sobre todo el acompañarme en este camino y espero que nos volvamos a ver muy prontito en marzo".

VIDEO

PURANOTICIA