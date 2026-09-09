PDI desarticula punto de venta de drogas y detiene a dos personas en La Ligua

Detectives del equipo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI La Ligua, detuvieron a dos personas –uno de ellos menor de edad– por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, desarticulando un punto de venta de sustancias ilícitas que operaba al interior de la población Juan Pablo II.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, se logró establecer que los imputados mantenían como principales zonas de operación el sector céntrico de la comuna, así como también diversas plazas ubicadas en las inmediaciones de sus domicilios, orientando la comercialización de sustancias ilícitas a jóvenes.

El jefe de esta unidad de la PDI, subprefecto José Galindo, señaló que en este operativo, “se logró la incautación total de 57.78 gramos brutos de cannabis sativa, 6,49 gramos brutos de clorhidrato de cocaína, 23,32 gramos brutos de ketamina, y dos pistolas a fogueo adaptadas ilegalmente para el disparo”.

Con estos antecedentes, la policía civil concretó las aprehensiones de ambos imputados, donde el mayor de edad –por instrucción del fiscal– será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su control de detención y formalización.

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