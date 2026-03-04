PDI desarticula punto de tráfico en feria El Belloto: incautan más de $2,8 millones en droga y armas de fuego

La agrupación MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Viña del Mar de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a un sujeto que operaba en las inmediaciones de la Feria de El Belloto, en el marco de una investigación por tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Armas.

El procedimiento se desarrolló tras diligencias coordinadas con la Fiscalía SACFI de Valparaíso, que incluyeron una orden de entrada y registro a un inmueble en la comuna de Limache.

El subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Bicrim Viña del Mar, explicó que “conforme a una orden de investigar de la Fiscalía SACFI de Valparaíso, se realizó una entrada y registro judicial en un domicilio en la comuna de Limache, logrando la detención de un hombre de nacionalidad chilena, de 56 años de edad, con antecedentes policiales por los delitos de Hurto, Robo y Tráfico de Drogas”.

Durante el operativo, los detectives incautaron 1.296 dosis de cannabis y cocaína base, cuyo avalúo supera los $2.800.000. Además, se decomisó un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, una escopeta doble cañón calibre 12 y diversa munición.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Limache para su formalización por los delitos investigados.

PURANOTICIA