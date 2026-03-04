Puerto Terrestre de Los Andes duplicará su capacidad de atención de camiones en los próximos dos años gracias a proyecto impulsado por el MOP

El Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA), terminal clave en la operación logística y fiscalizadora para el transporte de carga en el país, verá duplicada su capacidad de atención de camiones en los próximos dos años, gracias a un proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Concesiones y la sociedad concesionaria a cargo de la administración del recinto.

Así lo pudo constatar este mediodía el subsecretario del MOP, Danilo Núñez Izquierdo, quien visitó las obras donde se habilitan 150 nuevos parqueaderos para camiones de carga, que estarán terminados durante este primer semestre, con un costo de 2.900 millones de pesos, oportunidad en que estuvo acompañado del delegado presidencial provincial, Cristián Aravena; el seremi MOP de Valparaíso, Dennys Mendoza; el administrador municipal de Los Andes, Carlos Briceño; representantes de Aduanas y del PTLA, así como dirigentes sociales.

“Esto da respuesta a la demanda de los vecinos y también de los camioneros, que en los últimos años se ha incrementado la utilización del Puerto Terrestre de Los Andes, superando su propio diseño, y, por lo tanto, esta zona transitoria va a albergar 150 camiones, y una vez que se construya una nueva zona, va a acoger a más 350 camiones más, permitiendo duplicar su capacidad actual. Esto viene a mejorar la capacidad logística del PTLA, y a la vez potencia al corredor bioceánico que hay entre Chile y Argentina”, explicó el subsecretario Danilo Núñez.

En tanto, el delegado presidencial Cristián Aravena acotó que “la transitabilidad segura ha sido un concepto esencial que hemos estado trabajando en este Camino Internacional con los servicios públicos y las asociaciones gremiales, pero en forma muy importante con los vecinos y vecinas de este sector, y que fue un insumo que surge de esta mesa de trabajo y que finalmente va a duplicar la cantidad de camiones que podremos albergar como puerto terrestre. Estamos contentos, porque vamos a poder sacar los camiones que están en la ruta y que congestionan el tránsito”.

Por último, el representante municipal, Carlos Briceño, destacó que “este proyecto es vital para la comunidad del sector, porque es un reclamo que tenemos de hace mucho tiempo de las situaciones que ocurrían en las carreteras, y esto lo viene a resolver. Hoy tenemos un nuevo Plan Regulador, que va a permitir regularizar a los parqueaderos, de esa manera, con este proyecto, más nuestra supervisión, nos va a permitir evitar que no estén los camiones en la ruta”.

El proyecto surge ante la necesidad de aumentar la capacidad logística del PTLA, el cual recibe en promedio 12 mil camiones mensualmente, cifra que ha llegado a peaks de 19 mil vehículos de carga, causando largas filas en el exterior del recinto y generando no sólo atochamientos vehiculares, sino que daños en la calzada de la ruta Los Libertadores y diversas incivilidades en sus inmediaciones, como basura y venta de comercio ambulante, impactando a la comunidad que vive en las cercanías del terminal.

Actualmente, el PTLA tiene capacidad para estacionar 579 vehículos de carga. Con el actual proyecto, que es una zona transitoria de estacionamiento, se sumarán 150 calzos más, a lo que se sumará un proyecto que se licitará a fines de este año y con un plazo de ejecución de dos años, con 350 estacionamientos, llegando a un total de capacidad del puerto terrestre al 2028 de 1.079 parqueaderos.

