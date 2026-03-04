Carabineros asegura que organizadores no informaron del partido en el que asesinaron a futbolista amateur en San Antonio

La muerte de un futbolista del club Estrella Roja de Valparaíso, ocurrida el fin de semana en la cancha Cristo Rey de Llolleo, en San Antonio, no solo generó conmoción por la violencia desatada en pleno partido amateur, sino que también abrió cuestionamientos por la ausencia policial en el recinto al momento de los hechos.

El jugador fue asesinado de un disparo en medio de una brutal pelea que se inició en la cancha durante el encuentro ante Cerro Alegre de San Antonio y que luego se trasladó a las tribunas y alrededores. Pese a tratarse de un partido de alta convocatoria, no había presencia policial preventiva en el lugar, situación que fue criticada inicialmente por el seremi de Deportes, Leandro Torres, en conversación con Puranoticia.cl.

Frente a estos cuestionamientos, la jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, abordó la situación y fue clara en señalar a este medio que la institución no fue informada previamente de la realización del encuentro.

"En San Antonio no avisaron que había partido de fútbol. Nos avisaron cuando hubo el hecho de violencia. Entonces, ahora se solicitó una reunión por parte de algunos dirigentes del fútbol amateur y justamente vamos a retomar el trabajo que se realizaba", afirmó la máxima autoridad regional de la policía uniformada.

De esta forma, la ausencia de Carabineros en la cancha Cristo Rey se debió –según la propia institución– a que los organizadores del evento deportivo no comunicaron su realización, por lo que el despliegue policial solo se activó una vez ocurridos los hechos de violencia que derivaron en este crimen que tiene en luto al fútbol amateur regional.

A raíz de lo sucedido, adelantó que se reforzarán las fiscalizaciones en el fútbol amateur, especialmente en sectores considerados más complejos. En ese contexto, recordó que "el año pasado en Valparaíso hicimos allanamientos y encontramos droga en los camarines que usaban los jugadores, donde se vendía droga y había alcohol, entonces fue todo un cuento. Eso se va a retomar ahora, pero es un llamado a los organizadores a ser conscientes de la coordinación que tienen que tener".

Asimismo, explicó cómo funciona la articulación en materia de seguridad: "Las operaciones policiales están al mando de Carabineros. Lo que hacemos nosotros, y que la Seremi de Seguridad lo ha trabajado muy bien en este tiempo que se instaló, en el sentido de que ella coordina a los diferentes entes policiales, que no solamente son Carabineros, sino que la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima, y también tiene coordinaciones con las municipalidades. Entonces tenemos reuniones constantes, pero los dirigentes del fútbol amateur, aparte de acudir a la zona de Carabineros, debieran ellos como asociación, acercarse a la Seremi de Seguridad e informarles el calendario, decirles que tienen un campeonato, porque la coordinación ayuda”.

Finalmente, la general subrayó que "el resguardo policial claramente se puede hacer, pero también es responsabilidad de quienes organizan este tipo de partidos de fútbol, porque también los que organizan lo hacen en el contexto de una municipalidad. Todos sabemos que los recursos son escasos, por lo tanto, donde se puede compartir y dejar por ejemplo guardias municipales o contratar propia seguridad, porque no es lo mismo que el fútbol profesional".

Como se logra apreciar, el caso vuelve a instalar el debate sobre la seguridad en el fútbol amateur y la necesidad de coordinación previa entre organizadores y autoridades para evitar que hechos de violencia como el ocurrido en la cancha de Llolleo se repitan.

