Refuerzan vigilancia y control vectorial por brote de dengue en Rapa Nui: Seremi de Salud de Valparaíso reporta tres casos autóctonos

A través de su Oficina Provincial en Isla de Pascua, la Seremi de Salud de Valpraíso ha reforzado su estrategia para enfrentar el brote de dengue detectado el 28 de febrero.

A la fecha, se registran tres casos autóctonos, todos en buen estado de salud.

Estos pacientes se suman a un caso importado de la enfermedad que se registró el pasado 14 de febrero, en una persona que registraba un viaje al extranjero.

La Autoridad Sanitaria ha robustecido sus acciones vectoriales y ha intervenido cerca de 90 domicilios en los sectores de Miru-Ngaheva iti con Te hoe Manu y de Tahai-Miru. Asimismo, se han realizado ciclos de fumigación en zonas como Hanga Piko – Av. Pont; Tahai Mirador – Miru; y Te Hoe Manu, según informó la cartera regional.

De igual forma, se dio a conocer que se está a la espera de confirmación, a través de examen, de seis casos sospechosos de dengue.

"Se han confirmado, a través de PCR, tres casos autóctonos de dengue en Rapa Nui. Las personas se encuentran en buen estado de salud, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial”, indicó el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora. La autoridad agregó que “hemos activado vigilancia epidemiológica y control vectorial en el sector”.

Asimismo, desde la institución dependiente del Ministerio de Salud llamaron a reforzar las medidas de prevención, eliminando agua estancada; y a tener atención ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o manchas en la piel.

Cabe hacer presente que desde iniciado el año 2026, se han descartado, a través del laboratorio del Hospital Hanga Roa, 88 casos sospechosos de dengue.

PURANOTICIA