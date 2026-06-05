PDI desarticula banda que asaltó violentamente a pareja en la costa de Quintero

Tres personas fueron detenidas por su participación en un robo con violencia ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la costa de la comuna de Quintero.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), un hombre y una mujer fueron abordados en calle Aránguiz Tudela por tres sujetos, quienes los intimidaron con armas cortantes y los agredieron físicamente con el objetivo de sustraerles diversas especies.

Tras el ilícito, y en colaboración por personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Quintero, se logró la detención de uno de los imputados.

El detenido corresponde a un adolescente de 16 años, quien además mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

A partir de su captura, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Quintero y del equipo MT-0 de la misma unidad policial, desarrollaron diversas diligencias investigativas destinadas a identificar al resto de los involucrados.

Como resultado de estas acciones, se concretaron dos órdenes de entrada y registro en inmuebles de la comuna, procedimiento que permitió la detención de los otros dos imputados, ambos mayores de edad, quienes además mantenían órdenes de detención vigentes por su participación en la investigación en curso.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quintero para su respectivo control de detención, instancia en que, para los mayores de edad, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

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