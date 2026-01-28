PDI denuncia a 35 extranjeros por infracciones migratorias tras operativo en Reñaca y Viña del Mar

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) de la PDI Viña del Mar, en el marco de las directrices institucionales de fiscalización a extranjeros, efectuaron –junto a personal del Municipio de Viña del Mar– un operativo focalizado en el centro de Reñaca y en el sector casino de la Ciudad Jardín.

Este servicio policial tiene como objetivo detectar a personas que se encuentran en territorio nacional en condición de infractoras a la Ley de Extranjería.

Así es como se logró controlar a un total de 119 personas, de las cuales 35 serán denunciadas por registrar ingreso irregular al territorio nacional y por ejercer labores remuneradas sin contar con los permisos correspondientes.

Asimismo, respecto a estos antecedentes obtenidos en el operativo, los infractores corresponden a 31 ciudadanos provenientes de Venezuela y 4 de Colombia

Conforme a lo informado por el jefe de este departamento especializado de la PDI, subprefecto Francisco Henríquez, los resultados "fueron una gran cantidad de migrantes irregulares y la incautación de un gran número de motocicletas que no tenían sus documentos en norma. Respecto a los extranjeros infractores de Ley Migratoria, se efectuaron los informes policiales direccionados al Servicio Nacional de Migraciones para que ellos apliquen las sanciones correspondientes”.

Finalmente, desde la policía civil informaron que continuarán con estas fiscalizaciones en la jurisdicción, dando cumplimiento a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y a las directrices emanadas por el alto mando institucional.

PURANOTICIA