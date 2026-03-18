PDI denuncia a 21 extranjeros tras fiscalización realizada en el plan de Valparaíso

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) de la PDI Valparaíso, en el marco de las directrices institucionales de fiscalización masiva a extranjeros, realizaron un operativo focalizado en el centro de la comuna porteña, específicamente en locales comerciales de la avenida Pedro Montt y el eje Uruguay.

Este servicio policial tiene como finalidad detectar a personas que se encuentran en territorio nacional en condición de infractoras a la Ley de Extranjería.

Así es como se controló a 48 personas, de las cuales 21 fueron denunciadas por registrar ingreso irregular al territorio nacional y por ejercer labores remuneradas sin contar con los permisos correspondientes.

Asimismo, se informó respecto a estos antecedentes que los infractores corresponden a ciudadanos provenientes de los países de Venezuela y Ecuador.

El jefe de este departamento especializado de la PDI, comisario Rubén Ugarte, señaló que “dentro de los resultados obtenidos, se puede destacar que se notificaron dos expulsiones del territorio nacional a dos ciudadanos venezolanos, además, de concretar la detención de un ciudadano chileno, quien registra una orden de aprehensión vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades”.

Desde la PDI informaron que se continuará con estas fiscalizaciones en la jurisdicción, dando cumplimiento a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y a las directrices emanadas por el alto mando institucional.

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