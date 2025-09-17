PDI captura en San Antonio a dos sujetos que utilizaban a menor de 13 años para traficar drogas en el sector La Campiña

Dos personas fueron detenidas luego de detectarse que se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en la comuna de San Antonio.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI San Antonio recopilaron antecedentes que permitieron identificar que los dos sujetos capturados en el procedimientos utilizaban un inmueble abandonado, en el sector La Campiña, como punto de venta y distribución de drogas.

En el operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) fueron incautadas 125 dosis de cannabis sativa y 21 dosis de cannabis sativa.

Además, los aprehendidos utilizaban a un menor de edad, de 13 años, para efectuar sus negocios al margen de lo que establece la ley de nuestro país.

El jefe de la unidad, subprefecto Guillermo Quezada, explicó que "la Brianco de San Antonio, en un trabajo mancomunado con el Ministerio Público, desarrolló una investigación para detectar puntos de venta en el sector de Llolleo".

"Fue así que en el sector La Campiña se logró la detención de dos adultos chilenos, que utilizaban a un menor de 13 años para la venta de drogas dosificada. Los adultos pasaron a control de detención y el menor de edad fue entregado a un adulto responsable, familiar", agregó el oficial de la policía civil.

Por instrucción del Ministerio Público, los dos sujetos detenidos quedaron a disposición de la justicia para pasar a control de detención y posterior formalización.

