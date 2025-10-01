PDI captura a pareja de microtraficantes que operaba en su domicilio en Los Andes

Detectives MT0 de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Los Andes, detuvieron a un hombre y a una mujer dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas en la comuna.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la Policía de Investigaciones permitió establecer que los imputados vendían droga al interior de sus domicilios particulares, ubicados en el barrio La Concepción.

Como parte del operativo, los efectivos policiales incautaron 979 envoltorios de cocaína base, dinero en efectivo y munición de diversos calibres.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para ser sometidos a su audiencia de formalización de cargos.

