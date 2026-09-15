Pavos reales desatan la "guerra" entre Jaime Bassa y Javier Olivares: solicitan intervención del SAG por polémico corte de alas

El diputado Jaime Bassa (FA) ofició al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que fiscalice a su par en la Cámara, Javier Olivares, luego de que el parlamentario del PDG difundiera un video donde revela que interviene las alas de los pavos reales que mantiene bajo su cuidado, con el objetivo de impedir que escapen de su propiedad.

La acción generó cuestionamientos en redes sociales por un eventual maltrato animal, por lo que el congresista del Frente Amplio pidió al organismo determinar si la intervención afectó el bienestar del ejemplar y establecer si la tenencia de los animales se encuentra debidamente regularizada.

En el registro, Olivares explica que los animales vuelan hacia las viviendas de sus vecinos y que, debido a ello, decidió intervenir las alas de algunos de los ejemplares. La publicación generó cuestionamientos en redes sociales respecto de un eventual maltrato animal y de las condiciones en que se mantienen los pavos reales.

Ante esta situación, Bassa, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, ofició al SAG para que el organismo determine si la intervención realizada afectó el bienestar, la movilidad o la salud del animal, además de establecer si la tenencia de los ejemplares se encuentra debidamente regularizada.

“Esto no puede tomarse como una anécdota ni como una excentricidad para redes sociales. Corresponde que la autoridad competente determine con total seriedad si la intervención realizada al pavo real afectó su bienestar, su movilidad o le provocó sufrimiento innecesario", comenzó indicando el representante del Distrito 7.

Asimismo, sostuvo que "tratándose además de un Diputado de la República, existe una responsabilidad pública mayor. Quienes ejercemos cargos de representación tenemos el deber de respetar la ley y de actuar con especial cuidado frente a conductas que puedan normalizar el maltrato animal. Por eso estamos pidiendo al SAG que fiscalice y despeje todas las dudas respecto de estos hechos”.

En concreto, el parlamentario de oposición solicitó al organismo informar si tomó conocimiento de los hechos y si ha realizado o contempla realizar una inspección a los ejemplares mantenidos por Olivares en su propiedad.

También requirió establecer cuál es la categoría jurídica de los animales, su procedencia y si su tenencia se encuentra debidamente autorizada y registrada.

Bassa además pidió determinar si la práctica descrita por Olivares, consistente en intervenir las alas o plumas de los pavos reales para impedir su vuelo, se encuentra permitida por la normativa vigente.

De igual manera, el legislador frenteamplista pidió precisar si este tipo de intervención puede afectar la salud, movilidad o desarrollo normal de los ejemplares y si requiere una evaluación veterinaria o autorización previa.

Otro de los puntos planteados en el oficio apunta a establecer si, dadas las circunstancias concretas del caso, la intervención podría constituir una infracción a la Ley N° 20.380 sobre Protección de Animales.

Finalmente, solicitó al SAG informar qué medidas correspondería adoptar para resguardar el bienestar de los animales y evitar que sean sometidos a sufrimientos innecesarios.

Cabe hacer presente que en el video que originó la polémica, Javier Olivares aparece junto a uno de los ejemplares, al que calificó como uno de sus "regalones", explicando las dificultades que tendría para evitar que los animales abandonen su propiedad.

En ese contexto, el representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso señaló que "vuelan y se van a la casa de mis vecinos y a mis vecinos no les gusta mucho". Asimismo, sostuvo que "hoy día me tocó tratar de hacer corte de alas de algunos, a los que puedo agarrar porque los otros son medio difíciles".

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