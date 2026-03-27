Patrulleros municipales detienen a menor que portaba un arma en la vía pública de Villa Alemana

Una oportuna llamada al número de emergencias 1211 y la rápida respuesta de los patrulleros de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitieron la detención de un adolescente que portaba un arma durante la noche del jueves 26 de marzo en el sector de calle Llullaillaco, en la población Huanhualí.

El procedimiento se originó luego que un vecino, tras revisar imágenes de las cámaras de televigilancia de su domicilio, detectara a un hombre en bicicleta rondando la vivienda y extrayendo una pistola desde su mochila. Horas más tarde, al volver a ver al mismo individuo en el sector, decidió alertar de inmediato al número 1211, lo que permitió activar el despliegue municipal.

Tras recibir el llamado, patrulleros municipales se trasladaron rápidamente al lugar e iniciaron patrullajes preventivos, logrando ubicar a un sujeto que coincidía con las características descritas. Al advertir la presencia municipal, el individuo intentó huir, iniciándose una breve persecución que culminó con su detención.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, destacó que “gracias a la alerta oportuna de los vecinos al 1211 y a la rápida acción de nuestros patrulleros, se logró ubicar y detener a esta persona en pocos minutos, evitando una situación de mayor riesgo para la comunidad”.

Durante el procedimiento, el joven opuso resistencia, siendo reducido conforme a los protocolos vigentes. En la revisión, el personal constató que portaba un arma corta tipo revólver, por lo que fue trasladado a la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana.

“Posteriormente, Carabineros determinó que se trataba de un arma de fogueo. Sin embargo, este tipo de elementos genera temor y puede provocar situaciones complejas, por lo que su retiro de circulación es fundamental”, añadió Mendiboure.

Carabineros confirmó que el detenido corresponde a un adolescente, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, quedando los antecedentes a disposición del tribunal y siendo posteriormente entregado a su madre.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, subrayó que "este procedimiento demuestra que el 1211 funciona y que nuestros patrulleros están dando respuesta concreta a las necesidades de los vecinos. Aquí hubo una denuncia oportuna y una acción rápida que permitió evitar un hecho de mayor gravedad”.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que “vamos a seguir fortaleciendo nuestro sistema de seguridad municipal, porque la prevención y la presencia en terreno son claves para entregar mayor tranquilidad a las familias de Villa Alemana”.

El procedimiento se desarrolló sin personas lesionadas y permitió retirar de circulación un elemento que generaba preocupación en el sector, reforzando el rol del sistema de seguridad municipal en la prevención del delito.

PURANOTICIA