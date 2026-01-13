Click acá para ir directamente al contenido
Patrullaje preventivo permite detener a sujeto que portaba una pistola de aire comprimido en el estero Marga Marga de Viña

Patrullaje preventivo permite detener a sujeto que portaba una pistola de aire comprimido en el estero Marga Marga de Viña

Pese a la flagrancia de la detención y a que el sujeto registra antecedentes policiales, se determinó que quedara en libertad en espera de la citación de la Fiscalía.

Martes 13 de enero de 2026 21:28
Un hombre fue detenido por carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar tras ser sorprendido portando una pistola de aire comprimido al interior del estero Marga Marga, en la Ciudad Jardín.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un patrullaje preventivo que se desarrolló la mañana de este martes 13 de enero en este sector de la comuna.

Al notar la presencia policial, el sujeto mostró nerviosismo e intentó guardar el arma en su ropa, para luego alejarse lentamente del personal intentando no levantar sospechas.

Sin embargo, el individuo fue rápidamente fiscalizado, encontrando una pistola en el cinto de su pantalón, por lo que fue detenido de manera inmediata.

El imputado, que mantiene diversos antecedentes por delitos como amenazas y riña, quedó en libertad a la espera de citación, conforme a las instrucciones del fiscal de turno.

