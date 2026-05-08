Patrullaje preventivo en Quillota termina con peligroso delincuente detenido: sujeto portaba pistola y drogas

Personal motorizado de la 4ª Comisaría interceptó a un motorista con antecedentes penales que intentó darse a la fuga, logrando incautar un arma de fuego tipo pistola y 170 envoltorios de pasta base de cocaína durante el operativo focalizado.
En el marco de servicios preventivos focalizados bajo una georreferenciación delictual, personal de Carabineros de la 4ª Comisaría de Quillota logró la detención de un sujeto que circulaba de forma sospechosa en una motocicleta
Sobre el operativo, la Teniente Camila Molina detalló que el procedimiento fue exitoso "gracias a la rápida acción del personal policial", asegurando que "el sujeto fue interceptado y controlado oportunamente"
Tras lograr la detención del individuo, los efectivos procedieron a inspeccionar sus pertenencias, encontrando elementos constitutivos de delito
El imputado, cuya identidad no ha sido revelada pero de quien se confirmó que "mantiene antecedentes penales", fue arrestado de forma inmediata
PURANOTICIA