Patrullaje preventivo en Quillota termina con peligroso delincuente detenido: sujeto portaba pistola y drogas

En el marco de servicios preventivos focalizados bajo una georreferenciación delictual, personal de Carabineros de la 4ª Comisaría de Quillota logró la detención de un sujeto que circulaba de forma sospechosa en una motocicleta . Al notar la presencia policial, el conductor intentó evadir el control iniciándose una breve persecución .

Sobre el operativo, la Teniente Camila Molina detalló que el procedimiento fue exitoso "gracias a la rápida acción del personal policial", asegurando que "el sujeto fue interceptado y controlado oportunamente" .

Tras lograr la detención del individuo, los efectivos procedieron a inspeccionar sus pertenencias, encontrando elementos constitutivos de delito . Según explicó la Teniente Molina, durante el registro "se logró incautar un arma de fuego tipo pistola, además de distinta munición y 170 papelillos contenedores de una sustancia similar a la pasta base de cocaína" .

El imputado, cuya identidad no ha sido revelada pero de quien se confirmó que "mantiene antecedentes penales", fue arrestado de forma inmediata . Finalmente, el antisocial fue "puesto a disposición de la justicia" para su respectivo control de detención por infracción a la Ley de Armas y la Ley de Drogas .

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