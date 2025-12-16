Patrullaje preventivo de Carabineros deja tres detenidos en el centro de San Antonio

Funcionarios del Equipo de Contingencia Operativa capturaron a tres sujetos por los delitos de contrabando de cigarrillos, desacato y conducción sin la licencia requerida.
Tres personas fueron detenidas en el centro de San Antonio, en el marco de un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de Carabineros.
Efectivos de la sección ECO (Equipo de Contingencia Operativa) realizaron una intervención preventiva al comercio ambulante de la ciudad.
Bajo este contexto, capturaron a tres personas por los delitos flagrantes de contrabando de cigarrillos, desacato y conducción sin la licencia requerida.
En ese sentido, desde la institución uniformada detallaron que dos de los individuos pasarán durante este martes 16 de diciembre a control de detención.
Cabe hacer presente que este operativo se suma a otro de similares características de hace sólo unos días, donde se cursaron infracciones y se incautaron prendas.
En específico, la sección ECO de San Antonio incautó un total de 930 prendas de vestir, realizó 40 controles de identidad y otros 15 controles vehiculares.
