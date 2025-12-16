Click acá para ir directamente al contenido
Patrullaje preventivo de Carabineros deja tres detenidos en el centro de San Antonio

Patrullaje preventivo de Carabineros deja tres detenidos en el centro de San Antonio

Funcionarios del Equipo de Contingencia Operativa capturaron a tres sujetos por los delitos de contrabando de cigarrillos, desacato y conducción sin la licencia requerida.

Patrullaje preventivo de Carabineros deja tres detenidos en el centro de San Antonio
Martes 16 de diciembre de 2025 09:37
Tres personas fueron detenidas en el centro de San Antonio, en el marco de un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de Carabineros.

Efectivos de la sección ECO (Equipo de Contingencia Operativa) realizaron una intervención preventiva al comercio ambulante de la ciudad.

Bajo este contexto, capturaron a tres personas por los delitos flagrantes de contrabando de cigarrillos, desacato y conducción sin la licencia requerida.

En ese sentido, desde la institución uniformada detallaron que dos de los individuos pasarán durante este martes 16 de diciembre a control de detención.

Cabe hacer presente que este operativo se suma a otro de similares características de hace sólo unos días, donde se cursaron infracciones y se incautaron prendas.

En específico, la sección ECO de San Antonio incautó un total de 930 prendas de vestir, realizó 40 controles de identidad y otros 15 controles vehiculares.

